Weihnachtsmarkt

Vom 9. - 19. Dezember 2021 soll es auf dem gemütlichen Platz an der altehrwürdigen Martinskirche, im Marstallgarten am Schloss sowie auf dem Rossmarkt kleine, aber feine Weihnachtsmärktle geben. An den Ständen sind wie gewohnt Geschenkartikel, Süßwaren sowie leckere Snacks und Getränke zu erwerben.

Leider kann der Adventskalender am Rathaus auch in diesem Jahr nicht bestaunt werden, aber trotzdem müssen die Kleinen nicht gänzlich auf die Märchen von Frau Holle verzichten. Im Vorlesezelt auf dem Martinskirchplatz wird es einige Termine geben.

Für alle 3 Bereiche Absperrung und Einlasskontrolle:

Kontaktdatenerfassung Luca App oder in Papierform

Überprüfung 3 G, bzw. 2 G

Ausgabe von Armbändern zur Kennzeichnung der geprüften Besucher, jeden Tag eine andere Farbe (Wechsel der Marktbereiche damit möglich)

Maskenpflicht in den Marktbereichen