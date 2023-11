Die romantische Kur- und Urlaubsstadt Bad Mergentheim schlüpft in der Vorweihnachtszeit wieder in ihr Festkleid.

„Lichterwelten“ lautet das Motto eines bunten Kultur- und Erlebnisangebotes, dessen Herzstück der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist.

Der lädt zum Stöbern, Genießen und Entdecken in einem besonderen Ambiente ein. Leider kann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder an nur einem Wochenende stattfinden: vom 14. bis 17. Dezember. Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz, in der Burgstraße und auf dem Deutschordenplatz. Mit seinen hübsch geschmückten kleinen Holzhäuschen und der besonderen Altstadt-Kulisse lädt der Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Geöffnet ist täglich von 12 bis 20 Uhr.

Rund um den großen Weihnachtsbaum wird ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten geboten: Neben Drechslerarbeiten, Keramik, Holzspielzeug, Schnitzereien, Töpferwaren oder Handarbeiten darf der Glühwein ebenso wenig fehlen wie Plätzchen oder festlicher Weihnachtsschmuck. Verführerisch duftet es in der Innenstadt nach Punsch, gebrannten Mandeln, Waffeln, Apfelküchle und Bratwurst.