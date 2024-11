Jedes Jahr am 2. Adventswochenende Weihnachtsmarkt im "Städtle" von Kirchberg - innerhalb der Stadtmauer, im Schlosshof und auf den Straßen.

Vor der Kulisse des Kirchberger Schlosses werden von ca. 70 Marktständen Waren und Leckereien angeboten. Der Kirchberger Weihnachtsmarkt zählt zu den ältesten und stimmungsvollsten in Hohenlohe., Rahmenprogramm mit Blaskapellen, Gesangvereinen, Adventskonzert in der evangelischen Stadtkirche. Am Samstag kommen Nikolaus und Christkind., Samstags von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr, sonntags von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr.