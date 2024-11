Großer Beliebtheit erfreut sich seit vielen Jahren der Mössinger Weihnachtsmarkt, der regelmäßig vor dem 2. Advent stattfindet.

Er beginnt am Freitagabend, an welchem verschiedene kunsthandwerkliche Stände und die örtlichen Vereine mit vielfältigen Bewirtungsangeboten von 17-21 Uhr zur Begegnung und zum Gespräch miteinander einladen. Am Samstag öffnet der Markt von 11-21 Uhr seine Tore. Die Palette reicht von selbstgebastelten Deko-Artikeln über Kunsthandwerk und Kerzen bis zur Roten Wurst und Glühwein. Etliche Mössinger Geschäfte im Marktbereich verlängern an den Markttagen ihre Öffnungszeiten.

Der Markt ist von nicht-gewerblichen Ständen und einer familiären Atmosphäre geprägt. Zum Besuch wird herzlich eingeladen.