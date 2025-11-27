Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder bringen der Duft von Glühwein, Waffeln, Schupfnudeln und gebrannten Mandeln vier Tage lang vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt.

Kunsthandwerk, Selbstgemachtes aus Küche, Näh- und Strickstube, Adventsgestecke und Türkränze, Schnitzereien und viele andere Geschenkideen werden angeboten: Unter der gut 15 Meter hohen Tanne auf dem Stadtplatz und auf dem Plateau beim Parkhaus laden über 30 Weihnachtsbuden und Verkaufsstände zum Bummeln und Verweilen ein.

Die große Weihnachtskrippe wird wieder beliebter Anziehungspunkt, ebenso wie das Kinderkarussell für die Kleinsten und verschiedene Mitmach-Werkstätten und Bastelangebote für Kinder. Gemeinsam mit Wernauer Vereinen und Organisationen stellen die Mitglieder des Bundes der Selbständigen Wernau ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein zusammen.