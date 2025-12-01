Oedheimer Weihnachtsmarkt

Jedes Jahr verwandelt sich der Oedheimer Marktplatz in ein festlich geschmücktes Winterdorf. Er bietet seit über 30 Jahren ein vielfältiges Angebot an Speisen, Handwerk und Unterhaltung.

Angebote und Stände

Rund um den Marktplatz sorgen zahlreiche Stände für ein vielfältiges kulinarisches Angebot – von deftigen Speisen bis hin zu süßen Leckereien. Auch der Duft von Glühwein, Punsch und frisch Gebackenem liegt in der Luft. Viele Oedheimer Vereine, Gastronomen, die Kochertalschule und die Wohnanlage Schönberg beteiligen sich am Markt und tragen zur besonderen Atmosphäre bei.

Neben kulinarischen Genüssen finden Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Angebot an handgefertigten Geschenkideen, kunstvollen Dekorationen und kleinen Unikaten – ideal zum Stöbern und Entdecken in der Adventszeit. Für Kinder sorgt ein Karussell auf dem Marktplatz für leuchtende Augen.

Kunst und Ausstellung

Im Haus der Vereine erwartet die Gäste ein weiteres Highlight: Auf zwei Etagen präsentieren Kunsthandwerker ihre Werke, und eine große Krippenausstellung lädt zum Staunen ein. Wer eine kleine Pause einlegen möchte, kann im Café bei Kaffee und Kuchen entspannen und die festliche Stimmung genießen.

Programm und Aktivitäten

Ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und festliche Momente. Das gemeinsame Singen von Advents- und Weihnachtsliedern auf der Kirchentreppe bringt Besucherinnen und Besucher zusammen, während das Kolping-Jugendtheater mit einer Aufführung von „Ein Sommernachtstraum“ in der Kochana für kulturelle Highlights sorgt.