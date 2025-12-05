Am zweiten Adventswochenende lädt die Stadt Mössingen zum Mössinger Weihnachtsmarkt 2025 in die Innenstadt ein.

Der Markt beginnt am Freitagabend, an dem verschiedene kunsthandwerkliche Stände und die örtlichen Vereine mit vielfältigen Bewirtungsangeboten von 17-21 Uhr zur Begegnung und zum Gespräch miteinander einladen. Am Samstag öffnet der Markt von 11-21 Uhr seine Tore. Die Palette reicht von selbstgebastelten Deko-Artikeln über Kunsthandwerk und Kerzen bis zur Roten Wurst und Glühwein. Etliche Mössinger Geschäfte im Marktbereich verlängern an den Markttagen ihre Öffnungszeiten.