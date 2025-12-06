Weihnachtsmarkt

bis

Stadtbücherei Mössingen Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen

Anlässlich des Mössinger Weihnachtsmarktes kann auch bei uns weihnachtlich gestöbert werden!

Am 06.12.2025 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr kann man in der Stadtbücherei bei leckeren Plätzchen und Kinderpunsch schmökern und ausleihen.

An mehreren Stationen sind verschiedene weihnachtliche Bastelmöglichkeiten aufgebaut.

Um 13:00 Uhr besucht uns der Clown Tom Bolton mit  seiner weihnachtlichen Clown-Show, welche Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

