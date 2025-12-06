Glühender Advent

Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortFreyhaus Massenbachhausen Schulstraße, 74252 Massenbachhausen Veranstaltungsart Weihnachtsmärkte WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 06.12.2025 15:59 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 07.12.2025 15:59 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.12.2025 15:59 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 14.12.2025 15:59 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 20.12.2025 15:59 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste