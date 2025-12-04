Helm auf, ein kräftiges „Glück auf!“ und schon geht es los mit der Grubenbahn 400 Meter in den Berg.

Die stimmungsvolle Weihnachtskulisse unter Tage ist zu einem Highlight über die Region hinaus geworden. Ihre besondere Atmosphäre verdankt sie nicht zuletzt dem Engagement von Claudia Köditz-Habermann. Seit Beginn des Weihnachtsmarktes gestaltet sie ehrenamtlich die aufwändige Weihnachtsdekoration und überrascht auch in diesem Jahr mit neuen Ideen. Fast 40 ausgewählte Verkaufsstände präsentieren in den Sandsteinhallen unter Tage ein breites Sortiment an kunsthandwerklichen Unikaten, handgefertigten Geschenkideen und regionalen Spezialitäten. Andrea Hatam aus dem Orga-Team freut sich über das große Interesse der Standbetreiber. Auch einige neue Aussteller konnten für den kommenden Weihnachtsmarkt gewonnen werden. Zudem gilt ihr besonderer Dank den zahlreichen Sponsoren, die den Weihnachtsmarkt wieder unterstützen.

Ab diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt von Donnerstag bis Samstag jeweils durchgehend von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag startet der Markt ebenfalls um 11 Uhr und endet um 19 Uhr.

Die letzte Einfahrt wird an allen Veranstaltungstagen jeweils eine Stunde vor Ende des Weihnachtsmarktes stattfinden, damit genug Zeit bleibt, die weihnachtliche Atmosphäre unter Tage zu genießen.