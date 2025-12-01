Glühwein, Lichterketten und ein bisschen Ho Ho Ho!

Der Mosbacher Weihnachtsmarkt bietet Ihnen die Möglichkeit an romantischen Buden entlang zu schlendern, die im magischen Glanz der Lichter erstrahlen.

Die mittelalterlichen Häuser und die vom Marktplatz abgehenden schmalen Gassen bieten wohl die schönste Kulisse, die sich Weihnachtsmarktbetreiber*innen und Besucher*innen nur wünschen können.

Liebevoll dekorierte Hütten, der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen machen den Mosbacher Weihnachtsmarkt zu einem Ort voller Charme.