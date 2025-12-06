Nicht mehr lange, dann steht Weihnachten vor der Tür. Seit vielen Jahren pflegen wir in Schefflenz die Tradition unseres Weihnachtsmarktes, die wir gerne aufrechterhalten möchten.

Deshalb laden wir auch dieses Jahr die Bevölkerung wieder ganz herzlich zum Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember 2025 auf dem Marktplatz Oberschefflenz ein. Lassen Sie sich von den angebotenen Gaumenfreuden verwöhnen, bummeln Sie durch die bunten Marktstände und lassen Sie sich in Weihnachtsstimmung versetzen.

Am Sonntag wird im Christkönigheim Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Standbetreiber des Schefflenzer Weihnachtsmarkts freuen Sich auf Ihren Besuch!