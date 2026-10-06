Weihnachtsmarkt in Mühlbach

Der Mühlbacher Weihnachtsmarkt findet am Samstag vor dem 1. Advent, auf dem Rathausplatz und dem Buswendeplatz statt.

Ab der Eröffnung um 12 Uhr bieten viele Vereine und Gruppierungen sowie Einzelpersonen Adventliches und Weihnachtliches rund um den Weihnachtsbaum an. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Die Vereine gestalten auch das Programm dieses Tages und stimmen damit auf die Weihnachtszeit ein. Schon heute möchten wir auf diese schöne Veranstaltung hinweisen und herzlich zum Besuch einladen.