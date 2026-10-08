Tauchen Sie in eine zauberhafte vorweihnachtliche Atmosphäre ein. Der Platz vor dem Rathaus verwandelt sich in einen Ort der Ruhe und Besinnung, perfekt, um die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen.

Unsere festlich geschmückten Hütten laden zum Verweilen und Stöbern ein. Entdecken Sie kulinarische Köstlichkeiten und einzigartige Kunsthandwerke – von handgefertigten Unikaten bis zu besonderen Geschenkideen. Schlendern Sie durch die Stände und lassen Sie sich von der kleinen Vielfalt des Angebots verzaubern.

Der Weihnachtsmarkt ist der ideale Ort für ein gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden.