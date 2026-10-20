Der Dettinger Gewerbeverein und die Gemeindeverwaltung Dettingen laden am ersten Wochenende im Advent auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein.

Im romantischen Weihnachtsdorf bieten Gewerbetreibende und Vereine tolle Geschenkideen und köstliche, weihnachtliche Schlemmereien an. Glühwein wird in speziellen Bechern ausgeschenkt.

Die Marktzeiten sind samstags von 14:00 bis 20:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Der Nikolaus überrascht kleine Gäste und am Riesenadventskalender werden tolle Preise ausgelost. Für die musikalische Umrahmung sorgen Dettinger Musizierende mit klassischen Weihnachtsliedern. Im Susanna von Zillenhart-Saal | Bürgerhaus am Anger bietet die Möglichkeit zum Aufwärmen und Verweilen an. Besuchen Sie die dortige Kaffeestube und weiteres weihnachtliches Ambiente. Traditionell startet im Markthäuschen der Gemeinde der Kartenvorverkauf für die Kabarett-Tage im darauffolgenden Frühjahr.