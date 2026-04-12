Weihnachtsmarkt Massenbachhausen

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich in der charmanten Schulstraße zwischen dem alten Rathaus, dem Backhaus und dem alten Feuerwehrmagazin.

Kulinarisches und Handgemachtes

Verschiedene Vereine aus Massenbachhausen bieten köstliche Leckereien, Glühwein, Kinderpunsch und liebevoll Selbstgebasteltes an. Besucherinnen und Besucher können hier sowohl Köstlichkeiten genießen als auch besondere Geschenke entdecken.

Bücher und festliche Stimmung

Ein Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein, während die stimmungsvolle Atmosphäre den Zauber der Adventszeit spürbar macht. Für die kleinen Gäste gibt es zudem die Gelegenheit, den Nikolaus zu treffen und die vorweihnachtliche Stimmung hautnah zu erleben.