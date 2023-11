Weihnachtsmatinee

Weihnachten mit der ganzen Familie – Was gibt es Schöneres? "Viel!" denken sich Vater und Tochter Winter, die beide so gar nicht in Weihnachtsstimmung kommen wollen.

Die Einkäufe müssen noch erledigt werden, der Chef gibt auch an Heiligabend keine Ruhe und überhaupt, so vieles passiert gerade auf der Welt, da bleibt wenig Muße für die besinnlichen Tage. Ob der weihnachtsbegeisterte Nachbar Herr Engel da Abhilfe schaffen kann?

Feiern Sie im Foyer des Großen Hauses die behaglichste Zeit des Jahres, mit herzerwärmenden wie amüsanten Geschichten, Gedichten und den schönsten Weihnachtsliedern, die auch den letzten Weihnachtsmuffel in Adventsstimmung versetzen.