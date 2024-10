Sie sind noch nicht so richtig in der Weihnachtszeit angekommen und wollen diese in besinnlicher Stimmung abseits von allem Einkaufsstress für Geschenke einläuten?

Dann sind Sie herzlich eingeladen die Weihnachtsstimmung an den vier Terminen der Weihnachtsmatineen im Foyer des Theater Heilbronns zu genießen. Hier wird mit besinnlichen und amüsanten Geschichten sowie mit dem Anklingen und dem Singen von den schönsten Weihnachtsliedern die schönste Zeit des Jahres wieder zum Highlight!