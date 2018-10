Weihnachtsmenü wild&roh-köstlich!

Ein rohköstliches Weihnachtsmenü, das wäre doch mal etwas anderes. Aber wird das auch allen schmecken? Die Antwort hierauf gibt dieses Seminar.

Ein rohköstliches Weihnachtsmenü, das wäre doch mal etwas anderes. Aber wird das auch allen schmecken? Die Antwort hierauf gibt dieses Seminar. Wir bereiten Gerichte zu, die nicht nur rohvegan und gesund sind, sondern mit Hilfe der verwendeten Wildpflanzen regelrechtes Superfood. Aber das Wichtigste ist, dass sie allen schmecken.

So werden wir an Weihnachten dann einen kulinarischen Höhepunkt erleben können, aber nicht abgefüllt und mit schlechtem Gewissen nach dem Essen auf dem Sofa liegen, sondern uns fit und gestärkt fühlen.

Hier zeigt die Rohkostküche ihr ganzes Können, wenn wir von der Vorspeise bis zum Dessert in mindestens 5 Gängen mit Gewürzen experimentieren und Wildpflanzen spielen, so dass ein Feuerwerk an Geschmack entstehen kann.