Weihnachtsmenü

Weihnachten liegt in der Luft. Der Duft von Lebkuchen, Zimt, frisch gebrühtem Tee und das Tannengrün versprühen die Weihnachtsstimmung.

Und gleichzeitig wissen wir: Keine Zeit bringt uns öfter an den Herd. Das kann viel Stress aber auch viel Freude bereiten, denn der Schlüssel zum Erfolg ist die richtige Vorbereitung. Ein gut gefüllter Vorratsschrank und die detaillierte Planung, lassen Sie Ihr Fest in vollen Zügen genießen. In diesem Kurs bereiten wir zwei verschiedene 3-Gänge-Menüs zu, welche sich sehr gut vorbereiten lassen und Ihre Gäste ins Staunen versetzen werden.