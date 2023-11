Weihnachtsmusical der Südstadtkids

Die Südstadtkids der diakonischen Mitternachtsmission proben kräftig und laden zur Musical-Aufführung am 3. Advent (17. Dezember) um 17 Uhr in die Christuskirche Heilbronn ein.

In dem Stück „Eine wundersame Nacht“ erleben die zwei Freunde Kiki und Kalle, und natürlich auch das Publikum, die Weihnachtsgeschichte ganz neu lebendig.

Lassen Sie sich begeistern vom Chor der Südstadtkids aus ca. 20 Kindern mit verschiedenen kulturellen, religiösen und familiären Hintergründen, die gemeinsam mit Gesang und Theater die Botschaft von Weihnachten auf die Bühne bringen.

Kleine und große Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden zugunsten der Südstadtkids.

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.suedstadtkids-heilbronn.de.

Unsere Südstadtkids sind ein Arbeitsbereich der Mitternachtsmission des Diakonischen Werkes Heilbronn. In der Südstadt von Heilbronn sind wir als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche präsent vor Ort in unserem Haus in der Steinstr. 12 oder aufsuchend auf den Plätzen und in den Straßen der Südstadt. Insgesamt haben wir jährlich zu ca. 350 Kindern und Jugendlichen Kontakt. 150 davon werden in Programmen und in der Einzelberatung intensiver begleitet. Durch unsere Arbeit schaffen wir Perspektiven, z. B. durch Angebote zur Berufsorientierung oder durch individuelle, kinder- und jugendgerechte Beratung zu alltäglichen Fragen und Lebensherausforderungen. Durch unsere Angebote in Gruppen leisten wir im multikulturellen Stadtteil Süd unseren Beitrag zur Prävention, Integration und zu gelingendem sozialen Miteinander.