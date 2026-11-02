Unter der Leitung von Esther Witt erklingen am 4. Advent bei der traditionellen Weihnachtsmusik des Chor Cappella Nova in der Schlosskirche wieder bekannte und beliebte, aber auch weniger bekannte Advents- und Weihnachtslieder in Chorsätzen aus verschiedenen Epochen.

Abgerundet wird das Programm durch Instrumental- und Solobeiträge.

Die Sängerinnen und Sänger freuen sich darauf, die Zuhörer mit diesem sowohl besinnlichen als auch festlichen Konzert eine Stunde lang auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen zu können.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, der Chor bittet jedoch um Spenden am Ausgang zur Deckung seiner Kosten und zur Unterstützung seiner musikalischen Arbeit.