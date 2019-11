Weihnachtsoratorium für Kinder

Oratorium von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung von Michael Gusenbauer mit Gesangssolisten und Erzähler.

Der Salzburger Musiker Michael Gusenbauer, der auch als Erzähler mitwirkt, hat zur musikalischen Leitung von Dietrich Schöller-Manno eine kindgerechte Fassung von Bachs Oratorium geschaffen. In der frischen und humorvollen Geschichte sind besonders bildhafte Musikbeispiele eingebaut, welche den Kindern auf eingängige wie vergnügliche Weise die Musikinstrumente und deren Charakteristik vermitteln und erklären. Warum passt gerade diese Musik zu bestimmten Textpartien? Und wie schön charakterisieren Rezitativ, Arie und Choral die Figuren! Warum schmollt der Trompeter, wenn eben nicht das Instrument der Könige das Christuskind in dem pieksigen Stroh in den Schlaf spielen darf? Schließlich laden Trompeten und Pauken große und kleine Zuhörer zum „Jauchzen und Frohlocken" ein.