Weihnachtsoratorium, Kantaten 1-3

Am Samstag, den 13. Dezember 2025 um 17 Uhr wird der St.-Jakobs-Chor nun gemeinsam mit dem erweiterten Ansbacher Kammerorchester, sowie den Solisten Silke Herold-Mändl (Sopran), Sybille Phillipin (Alt), Manuel Ried (Tenor) und Markus Simon (Bass) die Kantaten 1 bis 3 aufführen.

Die Karten gibt es im Vorverkauf an der Kasse von St. Jakob (10 – 17 Uhr) sowie an der Abendkasse ab 16 Uhr oder unter pfarramt.stjakob.rothenburg.de bei freier Platzwahl.

Entsprechend der Jahreszeit wird es in St. Jakob eher kühl sein, selbstverständlich werden unsere Decken vor Ort sein, bringen Sie sich doch aber auch einfach eine Decke oder eine Wärmflasche von zu Hause mit und lassen Sie sich diese wundervolle Musik nicht entgehen.