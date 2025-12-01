Weihnachtsoratorium mit den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

Bachs Weihnachtsoratorium ist ein echtes Meisterwerk, das die Weihnachtsgeschichte in sechs Teilen musikalisch erzählt. Von der Ankunft Jesu bis hin zum erlösenden Frieden entfaltet sich eine festliche Mischung aus kraftvollen Chören, gefühlvollen Arien und barocken Klängen. Ein Werk, das die Weihnachtszeit mit seiner Energie und Tiefe perfekt untermalt! Seit 125 Jahren begeistern die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erleben Sie einen Chor, der seit über einem Jahrhundert Musikgeschichte schreibt!