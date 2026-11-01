Weihnachtsoratorium mit den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

Bachs „Weihnachtsoratorium“ gehört zu den Werken, ohne die die Weihnachtszeit kaum vorstellbar ist – für viele Menschen ist es fester Bestandteil der Festtage. Alle sechs Kantaten, in denen sich die Weihnachtsgeschichte in jubelnden Chören, innigen Arien, erzählenden Rezitativen und vertrauten Chorälen entfaltet, erklingen an einem Abend - und mit den festlichen Trompetenklängen gleich zu Beginn entsteht die besondere Atmosphäre, die Jung und Alt gleichermaßen berührt. Die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und das Stuttgarter Kammerorchester, seit vielen Jahren eng mit diesem Werk verbunden, lassen unter der Leitung von Philipp Klahm das große Werk mit stilistischer Klarheit, lebendiger Frische und echt empfundener Weihnachtsstimmung für die ganze Familie lebendig werden.