2013 von der Internationalen Bachakademie Stuttgart auf Initiative von Friederike Rademann ins Leben gerufen, macht das alljährlich stattfindende Projekt »BachBewegt! Tanz!«

Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft und Vorbildung musikalische Meisterwerke hautnah zugänglich. In einem mehrmonatigen Arbeits- und Probenprozess wird die Annäherung an die Musik zu einer körperlichen Erfahrung. So werden Ohren, Augen und Herzen geöffnet – bei Mitwirkenden wie Zuschauenden.

Nach eindrucksvollen tänzerischen Darstellungen großer Werke Johann Sebastian Bachs wie der Matthäus-Passion, der Johannes-Passion oder zuletzt der intensiven Produktion »Gefühlsgewirr« kehrt »BachBewegt! Tanz!« – passend zur Adventszeit – nun zu Bachs berühmtem Weihnachtsoratorium zurück. Gemeinsam mit der Choreografin Friederike Rademann reflektieren die engagierten Jugendlichen die Musik inhaltlich, körperlich und szenisch. Wie immer übernimmt die musikalische Interpretation dabei die Gaechinger Cantorey, das Ensemble der Bachakademie, unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Zu erleben ist ein festlicher Tanzabend und eine einmalige Interpretation des Weihnachtsoratoriums mit unvergesslichen Momenten für die Ausführenden wie für das Publikum.