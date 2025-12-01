Stuttgarter Hymnus-Chorknaben unter der Leitung von Roderich Kreile
Stuttgarter Kammerochester
Trompetenensemble Jörge Becker
Solisten:
Alice Fuder, Sopran
Julia Böhme, Alt
Martin Lattke, Tenor
Thomas Laske, Bass
Programm:
Bach Weihnachtsoratorium I-VI BWV 248
Bachs Weihnachtsoratorium ist ein echtes Meisterwerk, das die Weihnachtsgeschichte in sechs Teilen musikalisch erzählt. Von der Ankunft Jesu bis hin zum erlösenden Frieden entfaltet sich eine festliche Mischung aus kraftvollen Chören, gefühlvollen Arien und barocken Klängen. Ein Werk, das die Weihnachtszeit mit seiner Energie und Tiefe perfekt untermalt!