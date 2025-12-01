Stuttgarter Hymnus-Chorknaben unter der Leitung von Roderich Kreile

Stuttgarter Kammerochester

Trompetenensemble Jörge Becker

Solisten:

Alice Fuder, Sopran

Julia Böhme, Alt

Martin Lattke, Tenor

Thomas Laske, Bass

Programm:

Bach Weihnachtsoratorium I-VI BWV 248

Bachs Weihnachtsoratorium ist ein echtes Meisterwerk, das die Weihnachtsgeschichte in sechs Teilen musikalisch erzählt. Von der Ankunft Jesu bis hin zum erlösenden Frieden entfaltet sich eine festliche Mischung aus kraftvollen Chören, gefühlvollen Arien und barocken Klängen. Ein Werk, das die Weihnachtszeit mit seiner Energie und Tiefe perfekt untermalt!