Jauchzet, Frohlocket! Zuletzt erklang während der Corona‐Pandemie dieser vielleicht größte Eröffnungschor aller Zeiten in der TauberPhilharmonie.
2026 gibt jetzt der weltberühmte Windsbacher Knabenchor mit diesem Jahrhundertwerk sein Debüt in Weikersheim. Begleitet vom französischen Spezialorchester »Le Concert Lorrain« zeigen die Jungs und Jugendlichen, warum sie zu den Besten ihres Fachs gehören und lassen die unvergänglichen Kantaten, Choräle und Instrumentalstücke in der besten Akustik des Taubertals lebendig werden.
19.10 Uhr Konzerteinführung
J. S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I – III + VI
Heidi Baumgartner Sopran
Benno Schachtner Altus
Tobias Hunger Tenor
Krezimir Strazanac Bariton
Le Concert Lorrain
Windsbacher Knabenchor
Ludwig Böhme Leitung