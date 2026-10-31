Weihnachtsoratorium

der Windsbacher Knabenchor präsentiert Bachs Jahrtausendwerk

Tauberphilharmonie Weikersheim August-Laukhuff-Straße 15, 97990 Weikersheim

Jauchzet, Frohlocket! Zuletzt erklang während der Corona‐Pandemie dieser vielleicht größte Eröffnungschor aller Zeiten in der TauberPhilharmonie.

2026 gibt jetzt der weltberühmte Windsbacher Knabenchor mit diesem Jahrhundertwerk sein Debüt in Weikersheim. Begleitet vom französischen Spezialorchester »Le Concert Lorrain« zeigen die Jungs und Jugendlichen, warum sie zu den Besten ihres Fachs gehören und lassen die unvergänglichen Kantaten, Choräle und Instrumentalstücke in der besten Akustik des Taubertals lebendig werden.

19.10 Uhr Konzerteinführung

J. S. Bach  Weihnachtsoratorium Kantaten I – III + VI

Heidi Baumgartner  Sopran

Benno Schachtner  Altus

Tobias Hunger  Tenor

Krezimir Strazanac  Bariton

Le Concert Lorrain

Windsbacher Knabenchor

Ludwig Böhme  Leitung

Info

Tauberphilharmonie Weikersheim August-Laukhuff-Straße 15, 97990 Weikersheim
Konzerte & Live-Musik

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