Jauchzet, Frohlocket! Zuletzt erklang während der Corona‐Pandemie dieser vielleicht größte Eröffnungschor aller Zeiten in der TauberPhilharmonie.

2026 gibt jetzt der weltberühmte Windsbacher Knabenchor mit diesem Jahrhundertwerk sein Debüt in Weikersheim. Begleitet vom französischen Spezialorchester »Le Concert Lorrain« zeigen die Jungs und Jugendlichen, warum sie zu den Besten ihres Fachs gehören und lassen die unvergänglichen Kantaten, Choräle und Instrumentalstücke in der besten Akustik des Taubertals lebendig werden.

19.10 Uhr Konzerteinführung

J. S. Bach Weihnachtsoratorium Kantaten I – III + VI

Heidi Baumgartner Sopran

Benno Schachtner Altus

Tobias Hunger Tenor

Krezimir Strazanac Bariton

Le Concert Lorrain

Windsbacher Knabenchor

Ludwig Böhme Leitung