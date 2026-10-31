Es ist die Geschichte einer Nacht, die die Welt verändert hat und der Windsbacher Knabenchor erzählt sie mit jener unverwechselbaren Mischung aus Reinheit, Energie und klang licher Präzision, die das Ensemble seit Jahrzehnten prägt.

Bachs Weihnachtsoratorium entfaltet sich hier nicht als bloßes Festkonzert, sondern als musikalische Erzählung, die von der ersten Paukengeste an in ihren Bann zieht. Die jubeln den Eingangschöre, die innigen Choräle, die kunstvoll verwobenen Arien: Sie bilden einen dramatischen Bogen, der die Zuhörenden Schritt für Schritt in die Weihnachtsgeschichte hineinführt – von der erwartungsvollen Ankunft bis zum strahlenden Jubel. In den großen Chorsätzen bündeln sich Glanz und Strahlkraft, während die zarten Momente in den meditativen Chorälen eine stille, fast intime Nähe schaffen. So entsteht ein musikalischer Raum, in dem sich Trost, Hoffnung und Freude auf besondere Weise begegnen.

Ein Abend, der die Weihnachtsbotschaft neu erfahrbar macht: unmittelbar, berührend und getragen von einem Klang, der seit Generationen Menschen bewegt.

Solisten:

Heidi Baumgartner I Sopran

Benno Schachtner I Altus

Tobias Hunger I Tenor

Krezimir Strazanac I Bariton

Windsbacher Knabenchor

Le Concert Lorrain

Ludwig Böhme I Leitung

J.S. Bach: Weihnachtsoratorium I-III, VI