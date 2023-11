Nach dem Fest im Kreise der Familie heißt es an Heilig Abend auf in die Laube und feiern mit Freunden. Seit über 30 Jahren kommen aus Heilbronn alle zusammen, um an Weihnachten alte Bekannte und Freunde traditionell zu sehen.

Sonst überall verstreut weiß jeder, dass es DIE Gelegenheit ist, um alte und neue Zeiten zu bequatschen und wieder einmal miteinander zu feiern.