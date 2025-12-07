Weihnachtsreiten

Es gibt Spring- und Dressurvorführungen und auch der Nikolaus kommt vorbei und verteilt Geschenke. Kinder können sich aufs Ponyreiten freuen.
Reitanlage am Mühlwörth Bad Friedrichshall 74177 Bad Friedrichshall
des Reiterverein Bad Friedrichshall und Umgebung
