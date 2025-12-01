Kingdom of desire

Weihnachtsrock im Ballroom

bis

Ballroom Bahnhofstraße 52a, 73479 Ellwangen

Mit KINGDOM of DESIRE kommt zu ersten Mal eine beeindruckende Toto-Tribute-Band aus dem Rhein-Neckar-Dreieck nach Ellwangen in den Ballroom. 

Die siebenköpfige Band bringt neben Klassikern wie Hold the line, Africa, 99, Georgy Porgy oder Rosanna auch weniger bekannte Songs auf die Bühne, die von der großen Bandbreite des musikalischen Wirkens von TOTO zeugen.

Und so kommen auch Fans, die komplexere Titel wie Hydra oder St. George and the Dragon zu ihren Lieblingssongs zählen, auf ihre Kosten. Mit Leidenschaft und Hingabe überzeugt diese beeindruckende Formation. Ein fulminanter Weihnachtsrock der Extraklasse!

Mit Oskar Hack (Vocals), Sabine Wilson (Vocals), Bernd Kulzer (Keyboard, Vocals), Oliver Rossow (E-Git), Martin Schmidt (Bass), Martin Daryl (Drums) und Andreas Werner (Percussion).

Info

