Die Osterscheune Wiedersbach lädt am Sonntag, den 8. März 2026, zu einem gemütlichen und lebendigen Markttag im Feuerwehrhaus Wiedersbach ein.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein liebevoll gestalteter Kreativmarkt mit handgemachten Produkten und kreativen Arbeiten aus der Region. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee und Kuchen, Bratwürste sowie verschiedene Getränke. Auch für Familien ist einiges geboten – ein Bastelangebot für Kinder lädt zum Mitmachen ein.

Die Osterscheune steht ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Engagement:

Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken wird vollständig für die Sanierung des Kirchturms in Wiedersbach gespendet.

Die Veranstaltung findet von 10:30 bis 17:00 Uhr statt und bietet Gelegenheit zum Bummeln, Begegnen und Genießen – ein schöner Auftakt in die Frühlingszeit im Romantischen Franken.