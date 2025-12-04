Weihnachtsschlagertherapie

Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf, stellen das Radio an oder drehen den Fernseher auf und verzweifeln im selben Moment, denn das Ende der Welt steht ja scheinbar unmittelbar bevor?

Umweltkatastrophen und Krieg, wohin man nur schaut–und dann kommt auch noch Weihnachten! Kaufaufforderungen an jeder Ecke, Konsum- und Glühweindauerräusche, Lichterketten- und Dekorations-Irritationen fürs überforderte Auge, »Stimmung!« & »Besinnlichkeit!« schreit es Sie aus allen Ecken an, in der angeblich »ruhigsten Zeit des Jahres«. Und das arme, der Umwelt zumeist schutzlos ausgelieferte Ohr wird unbarmherzig vorweihnachtlich dauerbeschallt. Wollen Sie sich da nicht auch einfach einmal gänzlich ausklinken, aus der globalen Weihnachts–Maschinerie? Sich flüchten in die heile Welt der schönsten Schlager der 50er und 60er Jahre von Caterina, Vico, Conny und Peter und Udo? Wir meinen: Sie brauchen eine Therapie. Schlagertherapie. Ihre Therapeuten? Unter anderem Thomas Gansch und Leonhard Paul von Mnozil Brass. Und dies sei Ihnen vorab versprochen: Politik, Florian Silbereisen, Helene Fischer und Andreas Gabalier müssen draußen bleiben!

Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn, Gesang

Sebastian Fuchsberger, Gesang, Posaune

Leonhard Paul, Posaune, Basstrompete, Gesang

Michael Hornek, Klavier

Schlager von Caterina Valente, Vico Torriani, Conny und Peter, Udo Jürgens, Peter Alexander u.a.

