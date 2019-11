Weihnachtstage bei den Bühlertal Alpakas

× Erweitern Bühlertal AlpakasGbR Header Weihnachtstage 2019

Am 1. Adventswochenende ist es wieder soweit! Dann öffnet am 30.November und 01. Dezember, die vom Alpakahof in Bühlerzell organisierte und mittlerweile schon Tradition gewor­dene Weihnachtstage ihre Tore für Sie.

Vergessen Sie für einige Stunden den Alltag und lassen Sie Ihre Sinne bei einem leckeren Glühwein von der gemütlichen weihnachtlichen Atmosphäre rund um den Alpakahof verzaubern. Die weihnachtliche Stimmung, nicht zuletzt durch den schönen Standort, ist gewiss!

An diesen Tagen werden traditionelle Düfte wie Punsch, Honig, Gewürze und andere kulinarische Köstlichkeiten Sie auf die besinnliche Weihnachtszeit vorbereiten.

Das Angebot an exklusiven Marktständen reicht auch dieses Jahr unter anderem wieder von hochwertigen Alpakaprodukten und schönen Weihnachtsgestecken, über besondere Schmuckkunst bis hin zu einzigartigen Kreationen der Strickkunst und vieles mehr. So hat jeder Besucher die Gelegenheit sich noch mit kleinen Präsenten und vielleicht auch einem Weihnachtsbaum für die Festtage auszustatten. Auch für die Kleinen gibt es einen Programmpunkt. Passend zum Thema Alpaka

Auch dieses Jahr gibt es Sonntags ab 11 Uhr eine ganz spezielle Köstlichkeit in Form von Wildbratwürsten oder Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Kurzum, seien Sie dabei! Verwöhnen Sie Ihre Gaumen und Ihre Sinne und schauen Sie bei den Weihnachtstagen auf dem Alpakahof in Bühlerzell vorbei.

Samstag 30.11. 2019 von 15-22 Uhr

Sonntag 01.12.2019 von 11-18 Uhr.

Mühlweg 2 74426 Bühlerzell