Weihnachtswunder Whisky Raritäten Online-Tasting

Ein besonderes Weihnachts-Event für Liebhaber des gehobenen Trinkgenusses - ein Ausschnitt unserer Premium-Produkte für Ihre heimischen Gläser! Wir lassen das Line-up für sich sprechen:

Glenfiddich Winter Storm Batch 2

Macallan 12Y Sherry Cask 43%

Hakushu 18Y

Lagavullin 12 Cask Strength

Ardbeg Mór 57,3% aus der 4,5l Flasche (Ardbeg 1997-2007 Fassstärke Flasche 453 von 1000)

Ein schöner und informativer Abend bequem und corona-konform von zuhause aus, zum besinnlichen Genießen.

Die sorgsam zusammengestellte Auswahl hochwertiger Whiskys (5 Proben à 5 cl - für zwei Personen) wird über unseren Partner, die Spirituosengalerie Stuttgart, an die Wunschadresse zugestellt.

Die Teilnahme am Stream erfolgt live aus der BIX Lounge wahlweise über den bei der Buchung mitgeteilten Zoom-Link, unsere Facebook-Seite oder das Instagram-Profil. Über die Chat-Funktion können Fragen gestellt werden, auf die unsere Referenten gerne eingehen. Wenn Sie ein interaktives privates Tasting im Freundeskreis wünschen, bei dem sich alle Teilnehmer in der Konferenz treffen können, sprechen Sie uns gerne an!