Weihnachtszauber am Marktplatz Lauda

Liebe Freunde weihnachtlicher Stimmung, die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und wir freuen uns riesig, euch auch in diesem Jahr zum Weihnachtszauber auf dem Marktplatz in Lauda einzuladen!

Kommt vorbei, bringt Familie und Freunde mit und genießt das stimmungsvolle Ambiente voller Lichter, Düfte und guter Laune.

Vom 3. bis zum 19. Dezember, jeweils Mittwoch bis Freitag, gibt es alles, um die Vorfreude aufs Fest zu steigern: Punsch & Glühwein aus dem Hause BECKSTEINER WINZER, Herzhaftes vom Grill und Waffeln, und ganz viel Stimmung...

03.12.-05.12.2025

10.12.-12.12.2025

17.12.-19.12.2025

18 Uhr bis 20 Uhr

Ort: Marktplatz Lauda

Freut euch auf: Weihnachtliche und festliche Stimmung

Lasst uns gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten spüren und eine wunderbare Zeit miteinander verbringen. Wir freuen uns auf euch!

Euer Team vom

Weihnachtszauber Lauda & BECKSTEINER WINZER