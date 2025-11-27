Weihnachtszauber: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

Marktplatz, Kirche St. Michael und die engen Schwäbisch Haller Gassen stimmen ein auf eine gemütliche Vorweihnachtszeit.

Der Duft von gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein liegt in der Luft und macht gleich noch mehr Lust, durch die Reihen der Aussteller zu flanieren.

Unterschiedliche Glühweinsorten, Weihnachtsleckereien, Kunsthandwerk und pfiffige Geschenkideen begeistern Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Lassen Sie sich von und mit uns in weihnachtliche Stimmung bringen und genießen Sie die Adventszeit bei uns in Schwäbisch Hall.