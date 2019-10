× Erweitern Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall

Vom 28. November bis 22. Dezember erstrahlt Schwäbisch Hall in vorweihnachtlichem Glanz

Der Marktplatz, das Rathaus und die Kirche St. Michael erstrahlen in warmen Farben und verbreiten eine festliche Atmosphäre in der mittelalterlichen Stadt. Liebevoll dekorierte Hütten, unterschiedliche Glühweinsorten, Weihnachtsleckereien, Kunsthandwerk und pfiffige Geschenkideen – ein Angebot, das Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern begeistert.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Chöre und Musikgruppen aus der Region, die mit einem bunten Rahmenprogramm die Gäste unterhalten. Aber auch das Kinderprogramm verspricht große Begeisterung.

Die Adventswochenenden in Schwäbisch Hall versprechen besondere Highlights wie den traditionellen Kunstandwerkermarkt im Hospitalhof. In der stimmungsvollen Altstadt kommt eine handverlesene Auswahl an originellen Ausstellern aus Nah und Fern zusammen.