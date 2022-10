Weihnachtszauber Schwäbisch Hall

Marktplatz, Kirche St. Michael und die kleinen Engen Schwäbisch Haller Gassen erstrahlen in warmen Farben und lassen das Herz in der Adventszeit höherschlagen.

Der Duft von gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein liegt in der Luft und macht gleich noch mehr Lust, durch die Reihen der Aussteller zu flanieren. Liebevoll dekorierte Hütten, unterschiedliche Glühweinsorten, Weihnachtsleckereien, Kunsthandwerk und pfiffige Geschenkideen begeistern Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Lassen Sie sich von und mit uns in weihnachtliche Stimmung bringen und genießen Sie die vorweihnachtliche Zeit bei uns in Schwäbisch Hall.