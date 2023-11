So sehr wir uns auch auf die Festtage freuen, bergen sie doch ein reichhaltiges Konfliktpotenzial: Geschenkestress, Streitigkeiten, Einsamkeit, Überforderung...

Wir werden uns an diesem Abend damit beschäftigen, wodurch diese Konflikte hervorgerufen werden und was uns helfen kann, konstruktive Lösungenswege zu gehen. So können wir vielleicht im Nachhinein zufrieden auf diese Tage zurückblicken und einen Hauch vom Fest der Liebe empfinden.

In Kooperation mit der Evangelischen Familienbildung.