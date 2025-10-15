Weihnachtszinngießen im Weygang-Museum

Zinn, ein leicht formbares Metall, wurde seit dem Mittelalter für die Herstellung von Geschirr, Schmuck und Dekorationsobjekten verwendet. Unter Anleitung können Kinder und Erwachsene selbstständig weihnachtliche Figuren gießen.

Zum Verweilen lädt das Museums-Café mit selbstgebackenem Kuchen und Punsch ein, für die Kinder gibt es zusätzlich ein Bastelprogramm und spannende Führungen durch die Ausstellung. Der Verkauf der Jahresengel 2025 findet ebenfalls im Museum statt. Ab dem 24. November sind die Jahresengel dann in der Rathaus-Zentrale erhältlich.