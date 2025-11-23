Bei dem diesjährigen Weihnachtszinngießen können verschiedene Weihnachtsanhänger unter Anleitung der erfahrenen Zinngießer gegossen werden.

Auch ein zusätzliches Bastelprogramm für Kinder und Führungen durch das Museum werden den Tag über angeboten.

Das Museumscafé ist ebenfalls geöffnet und lädt mit hausgemachten Kuchen, Kaffee und Punsch zum Verweilen ein.

In Kooperation mit dem Förderverein Weygang-Museum Öhringen e.V.