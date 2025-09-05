Weikersheimer Kärwe

Marktplatz Weikersheim 97990 Weikersheim

Die Kärwe ist das wichtigste Brauchtumsfest in Weikersheim und findet immer am ersten Septemberwochenende statt. Von Freitag-Montag täglich.

- 18. Ausstellung „Skulpturen.SCHAU!“ Skulpturen-Rundweg in der Altstadt

- Fotoausstellung - Im Club W71 in Zusammenarbeit mit Fotohaus Robert Schuler

- Im Festzelt gibt es fetzige Musik und gute Verpflegung.

- Vergnügungspark mit vielen Attraktionen auf dem Festplatz.

FREITAGSPROGRAMM

14-19 Uhr Kärwelauf

19.00 Uhr Eröffnung der Fotoausstellung im Club W71

19.30 Uhr Platzkonzert der Stadtkapelle auf dem Marktplatz

20 - 1 Uhr Bieranstich im Festzelt durch Bürgermeister Nick Schuppert;

Info

Kinder & Familie, Stadt & Weinfeste
