Weikersheimer Kärwe

Die Kärwe ist das wichtigste Brauchtumsfest in Weikersheim und findet immer am ersten Septemberwochenende statt. Von Freitag-Montag täglich.
- 18. Ausstellung „Skulpturen.SCHAU!“ Skulpturen-Rundweg in der Altstadt
- Fotoausstellung - Im Club W71 in Zusammenarbeit mit Fotohaus Robert Schuler
- Im Festzelt gibt es fetzige Musik und gute Verpflegung.
- Vergnügungspark mit vielen Attraktionen auf dem Festplatz.
FREITAGSPROGRAMM
14-19 Uhr Kärwelauf
19.00 Uhr Eröffnung der Fotoausstellung im Club W71
19.30 Uhr Platzkonzert der Stadtkapelle auf dem Marktplatz
20 - 1 Uhr Bieranstich im Festzelt durch Bürgermeister Nick Schuppert;