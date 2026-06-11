Der Marktplatz in Weil der Stadt verwandelt sich wieder in einen Sommertraum.

Mit 200 Tonnen Sand besitzt die Keplerstadt einen der größten Sandkästen in der Region. Ausreichend Liegestühle, Sonnenschirme, Loungemöbel und Wasserquellen laden zum Entspannen ein.

Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte Blauer Engel aus Leonberg. Dieser wird täglich durch örtliche Vereine und Akteure ergänzt. Somit können Sie sich bei jedem Besuch auf eine abwechslungsreiche Speise- und Getränkeauswahl freuen. Von Softgetränken bis Cocktails bis hin zu Gegrilltem wird Ihnen alles geboten.

Genießen Sie währenddessen die lebendige und außergewöhnliche Unterhaltung vor Ort. Während der gesamten Dauer des Weiler Strandsommers offerieren örtliche Vereine Ihnen konstant verschiedene Events und Angebote. Dazu kommen musikalisches Live-Programm und kulturelle Darbietungen. Sie dürfen sich auf unvergessliche Sommertage auf dem Weiler Strandsommer freuen.