Weiler Weihnachtsmarkt

Marktplatz Weil der Stadt Marktplatz, 71263 Weil der Stadt

Der Weihnachtsmarkt in Weil der Stadt findet traditionell am gesamten zweiten Adventswochenende auf dem historischen Marktplatz zu Füßen Johannes Keplers statt.

