Weimarer Kabarett

„Goethe Zeiten, schlechte Zeiten“ – Die Show über Weimars berühmtesten Bürger

Ratssaal Crailsheim Marktplatz 1, 74564 Crailsheim

Über allen Gipfeln ist Ruh…? Von wegen! Im Weimarer Kabarett ist es alles andere als still: Man geht dem Geheimrat Goethe auf die Spur…

Und wagt den Vergleich seiner Epoche mit heute. Ganz klar: Früher war alles besser. Damals war heute noch morgen und gestern heute - heute unvorstellbar! Das Weimarer Kabarett stellt die wichtigen Fragen: Wer ist der moderne Goethe? Warum stieß der Geheimrat bei Beethoven auf taube Ohren? Was würde den Dichterfürsten heute mehr beeindrucken - die Künstliche Intelligenz der Maschinen oder die natürliche Blödheit der Mitmenschen? Die zwei Wortakrobaten Liebermann und Gelloz verknoten sich die Zungen und strapazieren Ihre Lachmuskeln: Also dann: Scheinwerfer an – oder um es mit Goethe zu sagen: „Mehr Licht“!

