"Wein am Schloss" mit Live-Musik in Tauberbischofsheim

Wein am Schloss findet jedes Jahr am Freitag und Samstag des vorletzten Ferienwochenendes von Baden-Württemberg statt.

Freitag, 05.09.

18.00 Begrüßung durch die Bürgermeisterin Anette Schmidt (oder Vertreter*in), Weinhoheiten und Team Veranstalter

19.30 bis 22 Uhr "Tauber-Big-Band"

Samstag, 06.09.

19.00 bis 22.00 "Schoppendales"

Weinfest am Schlossplatz in Tauberbischofsheim. Weingenuss - neue Tropfen und Cocktails, kulinarische Leckereien, Livemusik.

"Wein genießen in stilvollem Ambiente vor historischer Kulisse" lautet das Motto.

Es stehen verschiedene Weine und Sektspezialitäten zur Auswahl sowie alkoholische und nichtalkoholische Cocktails.

Biertischbestuhlung bei romantischem Ambiente vor dem Kurmainzischen Schloss im Schlosshof.