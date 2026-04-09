"Wein am Schloss" mit Live-Musik

Weinfest am Schlossplatz in Tauberbischofsheim.

Weingenuss - neue Tropfen und Cocktails, kulinarische Leckereien, Live-Musik.

"Wein genießen in stilvollem Ambiente vor historischer Kulisse" lautet das Motto.

Es stehen verschiedene Weine und Sektspezialitäten zur Auswahl sowie alkoholische und nichtalkoholische Cocktails.

Biertischbestuhlung bei romantischem Ambiente vor dem Kurmainzischen Schloss im Schlosshof.

www.woelpper-weine.de